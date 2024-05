Festival Europa in Utrecht: een ‘Lowlands-achtige sfeer’ over de ver-van-mijn-bedshow de Europese Unie

Feesten in Chersonissos, museum bezoeken in Parijs, studeren in Berlijn en wandelen in Oostenrijk. Zonder de Europese Unie zou het allemaal een stuk lastiger zijn. Toch blijft Europa voor veel mensen wat abstract. Maar los van de buitenlandtripjes heeft de unie ook enorm veel invloed op de regels en het leven hier in Utrecht. De helft van de stemgerechtigden in Utrecht kwam vijf jaar geleden opdagen bij de Europese Verkiezingen. Donderdag 6 juni gaan de stembussen weer open en vrijdag 31 mei wordt Festival Europa georganiseerd, met een ‘Lowlands-achtige sfeer’ over de ver-van-mijn–bedshow de Europese Unie.

Menig Nederlander ziet nog wel het nut in van de Europese Unie, zo bleek uit recent onderzoek, maar de liefde voor Europa ontbreekt. Mensen weten er ook vaak weinig van. Toen Groot-Brittannië uit de EU stapte en daarmee de Brexit een feit werd, was een van de meest gestelde vragen via Google: ‘What is de EU?’

Precies dit gegeven was voor Pauline Phoa en Hanneke van Eijken reden om bij elkaar te komen. De twee zijn wetenschappers in Utrecht bij de universiteit en houden zich dagelijks bezig met Europa. Van Eijken: “Maar dat is vaak op een wetenschappelijke basis, door en voor andere wetenschappers.” Phoa: “Er werden eigenlijk maar weinig leuke dingen georganiseerd over Europa voor een breed publiek. Op televisie is er natuurlijk wel aandacht voor, maar dat is allemaal heel serieus en inhoudelijk met allemaal saaie witte mannen. Het stukje emotie en plezier ontbrak vaak.”

Theater, kunst, debat, dans en interviews

Vijf jaar geleden, bij de vorige verkiezingen besloten ze daarom om Festival Europa te organiseren, met een ‘Lowlands-achtige sfeer’ waar mensen gewoon in hun vrije tijd naartoe willen gaan. Vrijdag 31 mei staat de tweede editie op de agenda, met theater, kunst, debat, dans en interviews over Europa en de unie. Het festival in Bibliotheek Neude is gratis toegankelijk.

Toch wordt het niet alleen een feestje voor Eurofielen, zo menen Phoa en Van Eijken. “Er is ook zeker de nodige kritiek en er zijn sprekers die juist kritisch zijn op wat er allemaal gebeurt in Europa. We zijn van huis uit wetenschappers, dus we zijn het juist gewend om die kanten ook te bestuderen.” Maar zo zeggen de twee wel, ze geloven allebei in de grote voordelen van Europese samenwerking om grensoverschrijdende problemen het hoofd te bieden. Van Eijken: “De samenwerking is van origine een vredesproject, gestart na de Tweede Wereldoorlog om te voorkomen dat er weer oorlog komt in Europa. Als we nu aan oorlog denken, denken we vooral aan dreigingen van buiten Europa en niet aan bijvoorbeeld Spanje of Italië. Dat komt echt doordat de Europese landen samen aan tafel zitten.”

Daarbij is Europa volgens Phoa ook helemaal niet een ver-van-mijn-bedshow, de hele dag door komen Utrechters in aanraking met Europese regels, die inwoners juist beschermen: “De bescherming van privacy is in Europa bijvoorbeeld veel beter geregeld dan in de rest van de wereld. Maar ook de prijzen in supermarkten in Utrecht zijn goedkoper door gezamenlijk landbouwbeleid.” Van Eijken vult aan: “80 procent van de wetten in Nederland is gebaseerd op regels vanuit de Europese Unie. Dus die dagelijkse invloed is er zeker. Schoon zwemwater, een veilige leefomgeving, goedgekeurd speelgoed, gifstoffen in de landbouw, en stoffen in kleding; de Europese Unie maakt er regels voor om inwoners te beschermen.”

Programma

Daarom theater, dans, kunst, lezingen en debat over Europa. Op Festival Europa speelt Saman Amini een stuk uit ‘Saman Amini’s Integratieplan’, dat in reprise ging in 2024 en in steden door heel Nederland voor uitverkochte zalen zorgt. Blaudzun treedt op als muzikant en vertelt over reizen als artiest door Europa, post Brexit. Tijdens De Grote Europashow stomen De Kiesmannen je in no time helemaal klaar voor het stemhokje met politieke analyses, humor en muziek. De Utrechtse presentator en tv-maker Dwight van van de Vijver staat bij het hoofdpodium en interviewt sprekers zoals Sander Schimmelpenninck en Lise Witteman. Het nummer Europapa wordt opgevoerd door de Studenten Big Band en is er een silent disco. Het programma is van 16.00 tot 23.00 uur.

Van Eijken: “Vorige keer was het festival nog in TivoliVredenburg, maar we hebben er nu bewust voor gekozen om het in de bibliotheek te doen. We willen een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken, niet alleen de inwoners die al erg ‘Eurominded’ zijn.” Volgens de initiatiefnemers is er ook nog maar weinig campagne voor de verkiezingen. Phoa: “We moeten mensen ook echt wel een beetje wakker schudden, laten zien wat we aan Europa hebben en dat we het moeten waarderen. De boodschap van Europa past niet helemaal in één sexy tweet, maar we moeten het blijven agenderen.”