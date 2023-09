Festival Smeerboel in Utrecht onder vuur vanwege ‘drugspromotie’

Festival Smeerboel in Utrecht ligt onder vuur vanwege hun marketingstrategie waarbij grappen over drugsgebruik gemaakt worden. Via sociale media heeft het festival meerdere keren op een ‘humoristische manier’ verwezen naar het gebruiken van drugs op het festival, dit terwijl het evenement in de huisregels aangeeft een zero tolerance-beleid te hanteren. Verschillende politici zijn verbolgen over de aanpak van het festival.

Smeerboel vindt 9 september plaats op de Grasweide bij Papendorp en zoals menig festivalorganisatie wordt er via sociale media flink ingezet op marketing. De organisatie van Smeerboel verwijst daarbij meerdere keren naar het gebruik van drugs met termen als ‘halfje erin’, ‘bijpakken’ en ‘dit is voor paarden toch’.

Ook andere posts hinten indirect op drugsgebruik. Deze marketing is overigens niet nieuw, de organisatie doet dat al langer en er is al meerdere keren melding van gemaakt, ook weer via sociale media.

Ophef

Recent is er veel discussie ontstaan over de aanpak van Smeerboel. Staatssecretaris Maarten van Ooijen liet zich er over uit op X: “Drugsgebruik is niet normaal en past niet bij een gezonde leefstijl. Als festivals dit soort posts plaatsen, normaliseren ze gebruik, terwijl de meesten niet gebruiken.” Hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, Koen Simmers, zei: “Lijkt me een goed moment om nog eens naar de vergunning van dit evenement te kijken en een strenge controle uit te voeren.” Verschillende partijen in de gemeenteraad van Utrecht hebben laten weten om opheldering te gaan vragen bij het college van B&W.

De organisatie van Smeerboel heeft ook zelf gereageerd. Ze ontkennen het promoten van drugsgebruik. “Op al onze evenementen hanteren wij een zerotolerancebeleid, waarbij drugs niet zijn toegestaan. Dit wordt, zoals op elk Nederlands festival, strikt gecontroleerd.”

Humor

Wel geeft de organisatie toe dat er grappen over gemaakt worden in de communicatie: “Bij Smeerboel is humor en open communicatie de rode draad binnen onze marketing. We houden van een directe aanpak en schuwen onderwerpen niet die in onze samenleving spelen, zelfs als anderen ze liever vermijden. Soms zijn we serieus, maar meestal met een knipoog. We maken ook grappen over drugsgebruik, maar het is altijd overduidelijk dat het om humor gaat. Wij geloven namelijk niet in het negeren van bepaalde onderwerpen.”

Verder zegt Smeerboel: “Over smaak valt te twisten als het om grappen gaat, maar het promoten van drugs is iets heel anders. We willen alleen niet doen alsof drugsgebruik niet bestaat en er niet over praten. Dat is, wat ons betreft, geen oplossing.”

Maar wat vinden de DUIC-lezers?

