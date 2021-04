Fieldlab op basis van Utrechtse experimenten: ‘Laat bepaalde evenementen weer spoedig plaatsvinden’

Op basis van twee Utrechtse experimenten adviseert Fieldlab Evenementen om onder andere voorstellingen en congressen weer toe te staan. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden. Zo moeten de bezoekers van tevoren zijn getest, mag de bezettingsgraad maximaal 50 procent zijn en moet iedereen een mondkapje op zodra er wordt gelopen.

In februari van dit jaar waren er in Utrecht twee fieldlab-experimenten. In het Beatrixtheater was een zakelijk congres georganiseerd waar 500 gasten bij aanwezig waren en in hetzelfde gebouw was een paar dagen later ook een voorstelling van cabaretier Guido Weijers. Tijdens beide evenementen werd het gedrag van mensen onderzocht om uiteindelijk te kijken of bepaalde sectoren eerder geopend konden worden.

Type I

Nu blijkt volgens Fieldlab dat de zogenoemde type I-evenementen weer georganiseerd kunnen worden. Deze evenementen zijn binnen, met zitplaatsen en waarbij het publiek zich rustig gedraagt.

Daarnaast gelden er ook een aantal voorwaarden. Zo mag de bezettingsgraad maximaal 50 procent zijn, maar dan hoeven mensen geen anderhalve meter afstand te houden. Ook moeten bezoekers maximaal 24 uur van tevoren getest zijn, moet er een mondkapje gedragen worden zodra men in beweging komt en moet er goede ventilatie aanwezig zijn.

“Het voorstel van Fieldlab Evenementen bestaat eruit dat evenementen van het type I, ondanks de lockdown, zo spoedig mogelijk weer plaats kunnen vinden, ook bij een hoge prevalentie van SARS-CoV-2, mits wordt voldaan aan een set aan maatregelen”, is te lezen in een tweet van Fieldlab.

April

Ook deze maand vinden er allerlei experimenten plaats om te onderzoeken of bepaalde sectoren eerder de deuren kunnen openen. Onder andere TivoliVredenburg, Spoorwegmuseum, Stadsschouwburg, Holland Casino, EKKO, De Helling en verschillende horecazaken openen in april ook tijdelijk hun deuren voor publiek.