Fiets- en voetpad Cartesiusweg in Utrecht wordt afgesloten tot eind van het jaar

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Cartesius, die de gezondste wijk van Utrecht moet worden. Als gevolg hiervan zijn er al extra verkeersmaatregelen genomen voor het fiets- en voetpad langs het bouwterrein aan de Cartesiusweg, tussen de Perronlaan en NS Station Zuilen. Maar vanaf 26 augustus wordt dit pad volledig afgesloten.

In deze fase van het project worden 770 woningen gebouwd, waaronder Nicoya (242 koop- en huurwoningen), Okinawa (165 sociale huurwoningen) en de opbouw op het CAB (246 huurappartementen). Hierdoor wordt het fiets- en voetpad langs het bouwterrein aan de Cartesiusweg, vanaf 26 augustus tot het einde van het jaar, afgesloten.

Alleen op werkdagen

Het bouwverkeer voor de opbouw van het CAB en Okinawa maakt gebruik van een inrit aan de Cartesiusweg. Fietsers en voetgangers worden daarom omgeleid via de ventweg aan de overkant. De afsluiting geldt alleen op werkdagen tussen 06.00 en 17.00 uur.

Na werktijd en in het weekend blijven het fiets- en voetpad open. Daar komt begin volgend jaar overigens verandering in. De verwachting is dat het fietspad dan helemaal moet worden afgesloten. In die periode wordt namelijk gebouwd aan de 25 stadswoningen die direct aan de Cartesiusweg liggen.



De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit zes fases met in totaal 2852 woningen. De eerste bewoners van de stadswijk zijn al in hun huizen getrokken. Het project is naar verwachting klaar in 2028.