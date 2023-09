Fiets gestolen van vrouw die ingreep bij mishandeling in Utrecht; 18-jarige verdachte opgepakt

De fiets van een 27-jarige vrouw is dit weekend gestolen nadat zij besloot in te grijpen bij een mishandeling op het Vredenburgplein in Utrecht. Agenten arresteerden even later een 18-jarige verdachte.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd rond 03.30 uur op het Vredenburgplein een jongeman door twee personen mishandeld. Een 27-jarige vrouw uit de gemeente Stichtse Vecht zag de mishandeling gebeuren en greep in.

Zij werd vervolgens ook geslagen door de twee daders. Op het moment dat de politie arriveerde waren de twee vechtersbazen al weggelopen richting het station. Ook de fiets van de vrouw was verdwenen.

Via cameratoezicht konden de fiets en de mogelijke dief worden opgespoord. De fiets is teruggeven aan de vrouw en de verdachte, een 18-jarige man uit Bunnik, is opgepakt.

Ook de twee mogelijke vechtersbazen werden diezelfde nacht met de hulp van getuigen opgepakt. Het gaat om een 19-jarige man uit IJsselstein en een 21-jarige man uit Nieuwegein. Zij zitten nog vast voor verhoor.

De man die in eerste instantie werd mishandeld was echter ook al vertrokken toen de agenten arriveerden. De politie zegt graag in contact te komen met dit slachtoffer.