Fiets van 22-jarige overleden man gevonden bij de Domkerk in Utrecht

De politie heeft zaterdag de fiets gevonden van de 22-jarige man die woensdag levenloos werd aangetroffen op het Pieterskerkhof in Utrecht. De fiets stond in de omgeving van de Domkerk.

Woensdagochtend zagen omstanders rond 05.30 uur op het Pieterskerkhof het lichaam van een 22-jarige man liggen. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Donderdag kwam de politie met nieuwe informatie. Zo werd bekend dat het slachtoffer rond 03.30 uur op zijn fiets was vertrokken vanaf de Jans Bar op Janskerkhof. Twee uur later werd hij gevonden op het Pieterskerkhof. De politie weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is en waar het slachtoffer geweest is.

Fiets

Eerder was de politie ook op zoek naar de fiets van de man, maar die is nu gevonden nabij de Domkerk. Op die plek is onderzoek gedaan en de fiets is inmiddels meegenomen.

“Naar de fiets zelf hoeft dus niet meer te worden gezocht. Tips die meer kunnen vertellen over hoe deze fiets daar terecht is gekomen zijn uiteraard nog steeds welkom”, is te lezen op de website van de politie.