Fietsdepot aan de Kanaalweg in Utrecht wordt markthal met horeca en stadslandbouw

Op de locatie van het huidige fietsendepot aan de Kanaalweg zijn plannen voor een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en stadslandbouw. Onder de naam MENU moet het een bruisende plek worden in de nieuwe woonwijk Merwede.

Het fietsendepot gaat maandag 21 juni verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Labradordreef 13 in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft nu een akkoord bereikt met 3T Vastgoed, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Lingotto om in het pand MENU te gaan realiseren.

De locatie van MENU is bewust gekozen vanwege de centrale ligging bij fietsverbindingen, omdat hier straks ook het Merwedepark komt te liggen en een van de twee groene pleinen.

Martijn Bakker, partner bij Lingotto: “MENU is ontstaan vanuit de wens om stadslandbouw meer te integreren in de stad. Door dit te combineren met andere functies ontstaat een inspirerende plek in een spannend gebouw.”

‘Groene stadswijk’

Het hergebruik van het voormalig fietsendepot is onderdeel van het plan voor de nieuwe stadswijk Merwede. Dat plan ligt op dit moment ter besluitvorming bij de gemeenteraad. De komende tijd kunnen er al wat activiteiten plaatsvinden in het gebouw van het fietsendepot, maar de markthal zelf kan pas later gerealiseerd worden.

“Met de verhuizing van het fietsendepot komt er, vooruitlopend op de verdere plannen van Merwede, een aantrekkelijke plek bij in onze stad. Met stadslandbouw voor het produceren en consumeren van lokaal geteeld voedsel. Dit past goed bij de groene stadswijk Merwede en het gezond stedelijk leven dat we als stad nastreven”, aldus wethouder Kees Diepeveen.