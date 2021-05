Fietsdepot gemeente Utrecht verhuist deze zomer naar Overvecht

Het gemeentelijk fietsdepot met duizenden fietsen gaat verhuizen: van de huidige locatie aan de Kanaalweg naar de Labradordreef. Dat schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad. Het depot zit sinds 2006 in het pand in het ontwikkelingsgebied van de Merwedekanaalzone en krijgt daarom een andere functie.

In het fietsdepot staan de vele honderden fietsen die de gemeente van straat haalt omdat ze te lang of gevaarlijk geparkeerd staan.

“De functie fietsdepot is niet langer passend in Merwede waar autoverkeer, en dus ook het transport van fietsen, wordt beperkt tot de Europalaan”, schrijft de wethouder. Het gebouw krijgt verschillende nieuwe functies. Zo verandert het in een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt.

Het fietsdepot zal niet permanent in Overvecht blijven, maar tot 2025. “Voor het depot is een nieuwe beoogde locatie gevonden aan de Vlampijpstraat 89 in het huidige pand van het depot van Culturele zaken.” Dat gebouw is al van de gemeente en is “geschikt als toekomstbestendig depot voor de fiets”. Alleen is het voorlopig dus nog niet beschikbaar.

Dertig minuten

Als tijdelijke oplossing wordt daarom het pand aan de Labradordreef 13-19 gehuurd.

Het pand voldoet aan de eisen van de gemeente “voor een goed functionerend depot”, maar is wel minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer dan het depot aan de Kanaalweg. Ook duurt het vanaf het centrum langer om ernaartoe te fietsen. In de raadsbrief wordt de dertig minuten fietsen “nog acceptabel” genoemd.

Op dit moment wordt het gebouw klaargemaakt als depot. Waarschijnlijk kan er in de zomer worden verhuisd.