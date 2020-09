Fietsenrekken weg uit Potterstraat om meer ruimte te creëren voor voetgangers

De fietsenrekken in de Potterstraat worden tijdelijk verwijderd om meer ruimte te bieden aan voetgangers. Op de Neude komen tijdelijke fietsvakken aan weerszijde van de entree van de bibliotheek.

De fietsenrekken in de Potterstraat zijn een groot knelpunt omdat er te weinig ruimte is voor voetgangers. Het voetpad wordt volgens de gemeente voor meer dan de helft in beslag genomen door volle fietsenrekken. Om voetgangers de ruimte te geven de coronamaatregelen na te leven, gaan de fietsenrekken tijdelijk weg.

Op de Neude komen tijdelijke fietsvakken aan twee kanten van de entree van de bibliotheek. Ook komen er borden die bezoekers wijzen op de bewaakte fietsenstalling op de Neude. In de Drakenburgstraat komen fietsklemmen.