Fietsensituatie bij station Vaartsche Rijn in Utrecht (voorlopig) opgelost

De stoep bij station Vaartsche Rijn is weer (enigszins) vrij. De actie ‘Houd de stoep vrij’, waarmee de gemeente bewustwording wil creëren over de ruimte op de stoep lijkt effect te hebben. Twee mensen van de gemeente in rode jas, zogeheten ‘fietscoaches’, wijzen fietsers erop dat ze hun fiets op de juiste plek moeten parkeren. De gemeente hoopt dat de boodschap ook na deze week blijft hangen.

De fietsenchaos die eerder nog heerste op station Vaartsche Rijn, en waar D66 deze week vragen over stelde, lijkt getemd te zijn. Dankzij twee mensen van de gemeente die, gehuld in een rode regenjas, fietsers erop wijzen hun rijwiel op de juiste plek te parkeren.

De gemeente houdt deze week een actie, ‘Houd de stoep vrij’, om bewustwording te creëren over de ruimte op het voetpad. De rode jassen zijn, naast Vaartsche Rijn, ook bij station Terwijde en Overvecht te zien.

‘Gaat om gedrag’

De actie was al langer gepland, maar houdt wel verband met de problematiek rondom foutgeparkeerde fietsen, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten aan DUIC. Met de actie hoopt de gemeente door te dringen tot foutparkeerders.

“Het gaat uiteindelijk om gedrag. Mensen weten dat het niet mag, maar doen het toch. Met deze actie willen we zoveel mogelijk mensen die hun fiets bij het station parkeren bereiken.” Als de rode jassen morgen weer weg zijn, hoopt de gemeente dat de boodschap bij foutparkeerders is doorgedrongen en zij hun fiets voortaan op de juiste plek gaan neerzetten.

Vierkant

Een andere maatregel die de gemeente heeft genomen is een geschilderd vierkant op de stoep rondom de AED, met daarin de boodschap ‘Houd de stoep vrij, dan kan ik voorbij’ en een mannetje met een blindenstok. Dit vierkant blijft ook na de actieweek liggen.

Op 14 november werd al bekend dat er extra maatregelen bij het station waren genomen, maar die leken niet echt te werken. De Utrechtse D66-fractie vroeg een dag later om een oplossing voor de ‘fietsparkeersituatie’ bij station Vaartsche Rijn.

