Fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht gaat volgende week weer open

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein in Utrecht gaat vrijdag 28 februari weer open. In oktober vorig jaar ging de stalling plotsklaps dicht omdat er scheurtjes in het beton waren gevonden, maar uit onderzoek blijkt nu dat de constructie veilig is.

Na de sluiting werd een onderzoek ingesteld. De scheurtjes werden door deskundigen beoordeeld. “Uit dat onderzoek blijkt dat de scheurtjes geen gevolgen hebben voor de constructieve veiligheid”, schrijft de gemeente.

Het deel van het Stadsplateau boven de stalling blijft afgesloten, totdat in de fietsenstalling zelf versterkingen zijn geplaatst die helpen het dek te dragen. “Die versterking staat veilig gebruik van de stalling niet in de weg, en de stalling kan gedurende de werkzaamheden gewoon openblijven.” De verwachting is dat de afzetting op het Stadsplateau in het tweede kwartaal van 2025 wordt verwijderd.

Tijdelijke stalling

De sluiting zorgde in oktober voor de nodige hoofdbrekens, want de capaciteit van de stalling was nodig zodat iedereen de fiets veilig en droog nabij het station kon stallen. Daarom werden op het Jaarbeursplein tijdelijke fietsenrekken geplaatst.

Op 28 februari gaat de fietsenstalling om 07.00 uur weer open. Vanaf hetzelfde moment kunnen er geen fietsen meer geparkeerd worden in de tijdelijke stalling. De fietsen die in deze tijdelijke stalling staan, kunnen tot en met maandag 3 maart worden opgehaald. Daarna worden ze naar het fietspunt aan de Koningin Wilhelminalaan gebracht, waar ze tot en met dinsdag 6 mei gratis kunnen worden opgehaald.

Water

Tijdens het onderzoek naar de scheurtjes is een laag water aangetroffen onder de stenen van het Stadsplateau. Op korte termijn levert dit volgens de gemeente geen risico op, maar op een termijn van tientallen jaren zou dit water de constructie van de fietsenstalling kunnen verzwakken.

“Dit komt doordat het water het wapeningsstaal in het beton onder de stenen aantast. Het is nog niet duidelijk hoe dit probleem structureel kan worden opgelost. De gemeente gaat dit de komende maanden verder onderzoeken. Dit onderzoek heeft geen impact op het gebruik van de fietsenstalling.”