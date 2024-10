Fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht tijdelijk open voor ophalen fietsen

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein in Utrecht gaat een paar dagen open voor gebruikers die hun fiets willen ophalen. Volgens de gemeente kan dit veilig gebeuren. Wel gebeurt het in kleine groepjes en onder begeleiding. De stalling blijft voorlopig gesloten voor nieuwe fietsen, in afwachting van het vervolgonderzoek.

Fietsenstalling Jaarbeursplein is sinds afgelopen vrijdag gesloten omdat er scheuren zijn gevonden in de constructie. Gebruikers kregen nog een paar uur om hun rijwiel op te halen, maar na vrijdagavond 22.00 uur was dat niet meer mogelijk. Er bleven ruim 1000 fietsen achter.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de stalling veilig genoeg is om voor korte tijd open te gaan. Tegelijkertijd laat de gemeente weten dat er meer en zorgvuldig onderzoek nodig is om te bepalen wanneer de fietsenstalling weer definitief open kan. Tot die tijd mag het dak van de fietsenstalling niet belast worden. Daarom blijft een deel van het Stadsplateau en de trappen uit voorzorg afgesloten voor voetgangers.

Ophalen

Mensen die hun fiets nog in de Jaarbeursstalling hebben staan, kunnen die ophalen in één van de volgende tijdsblokken:

– Vrijdag 18 oktober 2024 tussen 16:00 en 22:00 uur

– Zaterdag 19 oktober 2024 tussen 12:00 en 18:00 uur

– Zondag 20 oktober 2024 tussen 12:00 en 18:00 uur

– Maandag 21 oktober 2024 tussen 14:00 en 20:00 uur

Er kunnen steeds tien mensen tegelijkertijd de stalling in. Om zo efficiënt en veilig mogelijk te werk te gaan, worden zij begeleid bij het ophalen van hun fiets. De gemeente verwacht wel wat drukte, als mensen er tijd voor hebben wordt er geadviseerd om de fiets op zondag of maandag op te halen.