Fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht zo lek als een mandje; wordt volgend jaar gerepareerd

Wie weleens in de fietsenstalling Jaarbeursplein komt weet het waarschijnlijk al, maar de stalling heeft last van lekkages. Door de wateroverlast is het normaal en veilig gebruiken van de fietsenstalling steeds lastiger aan het worden, zo meent de gemeente. Ook de elektrische installaties krijgen er kuren van. Daarom worden er herstelmaatregelen genomen.

De fietsenstalling ging in mei 2014 open en enkele maanden later verschenen al de eerste berichten van lekkages. Sindsdien blijft het probleem terugkomen. Ondertussen is er niet alleen overlast, er is ook schade ontstaan aan stalen onderdelen van de constructie. Die schade wordt steeds erger, vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de sterkte van het bouwwerk maar op termijn kan het wel gevolgen hebben.

Omdat de problemen steeds groter worden is er vorig jaar onderzoek gedaan naar de oorzaak. Daar is volgens de gemeente nu goed zicht op, waarmee het herstel kan gaan beginnen.

De werkzaamheden worden eerst uitgevoerd op een klein gedeelte van de trap, die als dak fungeert van de stalling, om zo te zien of het plan ook goed uitpakt. Daarna wordt de rest aangepakt, ook de schade aan de stalen constructie wordt hersteld. In 2024 moet het werk klaar zijn. De kosten zijn voor de gemeente, uit juridisch onderzoek blijkt dat er niks verhaald kan worden op de aannemer.