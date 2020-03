Fietsenstalling met 720 plekken in monumentaal postkantoor in Utrecht geopend

De nieuwe fietsenstalling in de kelder van Post Utrecht is woensdagochtend geopend. Wethouder Lot van Hooijdonk mocht als eerste haar fiets stallen in een van de 720 rekken.

Fietsenstalling Neude is onderdeel van de volledige herontwikkeling van het voormalige postkantoor. “Het is puzzelen met de ruimte in de historische binnenstad. Het is dus niet elke dag dat we een nieuwe fietsenstalling kunnen openen. Dat het hier toch gelukt is vind ik erg tof”, vertelde wethouder Van Hooijdonk nadat haar fiets op een plekje in de stalling stond.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Er is in totaal ruimte voor 720 fietsen, 115 rekken zijn bedoeld voor afwijkende fietsen, zoals fietsen met een bak voorop. De stalling is in de kelder van het voormalige postkantoor van Utrecht. “Hier lagen vroeger de kabels van de telefooncentrale, hierboven werd er gewerkt om bellers met elkaar te verbinden”, legt de wethouder uit.

Fietsers kunnen hier de eerste 24 uur gratis stallen. Daarna kost het stallen 0,50 euro per 24 uur. Een jaarabonnement kost 73,33 euro. De stalling is maandag tot en met woensdag van 07.00 tot 01.00 uur open en van donderdag 07.00 tot maandag 01.00 uur. Er is een doorgang naar supermarkt Albert Heijn.

Gisteren nam DUIC ook een kijkje in een ander gedeelte van Post Utrecht, bij de nieuwe centrale bibliotheek. Bekijk dat verslag hier.