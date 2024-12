Fietsenstalling op Jaarbeursplein in Utrecht maakt plaats voor evenement; alle rekken moeten vandaag leeg zijn

De tijdelijke fietsenrekken op het Jaarbeursplein in Utrecht, die in oktober werden neergezet omdat de fietsenstalling aan het plein moest sluiten, worden vanwege het aftelmoment op Oud & Nieuw weggehaald. Dit betekent dat alle fietsen uiterlijk Tweede Kerstdag weg moeten zijn.

In oktober werden scheuren aangetroffen in de constructie van de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein. Daarop werd besloten de stalling per direct te sluiten. De sluiting zorgde voor de nodige hoofdbrekens, want de capaciteit van stalling is nodig zodat iedereen de fiets veilig en droog nabij het station kan neerzetten.

Als tijdelijke oplossing werden rekken op het Jaarbeursplein neergezet, maar op datzelfde plein wordt tijdens de jaarwisseling een evenement georganiseerd. Daarom moeten alle rekken, en dus ook de fietsen die in de rekken staan, worden weggehaald.

“Staat je stalen maatje op het Jaarbeursplein? Haal ‘m dan snel op. Fietsen die niet voor 27 december zijn opgehaald of buiten de stalling geparkeerd staan, gaan naar het Fietspunt aan de Koningin Wilhelminalaan 2a”, schrijft projectorganisatie CU2030. Op 4 januari worden de rekken weer teruggezet.