Fietsenstallingen rond Utrecht CS niet gratis in het weekend vanwege druk op begroting van gemeente

Fietsers moeten – als ze langer dan 24 uur parkeren – ook in de toekomst betalen om gebruik te maken van de stallingen rondom station Utrecht Centraal. De gemeenteraad had via een motie opgeroepen om de tarieven op zaterdag en zondag aan te passen, om daarmee de strijd aan te gaan met foutgeparkeerde fietsen in het gebied. Het college zegt nu dat NS weliswaar de abonnementen gaat aanpassen, maar dat stallen in het weekend niet gratis wordt en dat dat vanwege de druk op de begroting ook niet wenselijk is.

De lokale fracties van ChristenUnie, EenUtrecht, Student & Starter en GroenLinks schreven in de motie die in november 2022 werd ingediend dat er veel foutgeparkeerde fietsen staan rondom station Utrecht Centraal. Ook stond erin dat veel inwoners, waaronder bijvoorbeeld studenten, in het weekend vrienden of familie bezoeken.

Omdat de stallingen alleen de eerste 24 uur gratis zijn, vroegen de partijen of het college in gesprek wilde gaan met NS, de beheerder van deze fietsenstallingen, om te kijken of het tarief in het weekend aangepast kan worden. Men moet nu 1,35 euro betalen per dag, na de eerste 24 uur. Ook kan er een abonnement genomen worden.

Flexibeler

Het college laat nu weten dat NS heeft toegezegd het abonnementenaanbod uit te breiden en flexibeler te maken. Nu kunnen mensen alleen een jaarabonnement afsluiten voor 80 euro. Hoe deze nieuwe abonnementen er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Wel is bekend dat ze eind van dit jaar worden ingevoerd.

Daarnaast heeft NS in het gesprek met het college ook aangegeven dat alleen een aanpassing van het tarief er niet voor zorgt dat meer mensen gebruik gaan maken van de stallingen. Zo zou het gemak van buiten parkeren en de bij sommige reizigers geringe bekendheid van de stallingen ook een rol spelen. “NS wil daarom bij de introductie van het nieuwe abonnement een campagne uitvoeren om de bekendheid van de stallingen te verhogen”, schrijft het college.

Niet wenselijk

Tot slot zegt het college dat het, gezien de druk op de gemeentelijke begroting, niet wenselijk is om het fietsparkeren in het weekend volledig gratis te maken. Een groot deel van de inkomsten komt namelijk van abonnementhouders. “Als we het weekend gratis maken, is de verwachting dat de helft van deze groep hun abonnement opzegt.” De kosten voor de stallingen deelt de gemeente met NS en deze maatregel zou het college jaarlijks ongeveer 250.000 euro kosten.