Fietser (18) komt om bij verkeersongeval in Utrecht; politie zoekt getuigen

Een 18-jarige vrouw uit Utrecht is zaterdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ongeluk vond rond 20.10 uur plaats op de kruising van de Maarssenbroeksedijk en de Niels Bohrweg.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend. Het slachtoffer zat op haar fiets en is op de kruising op industrieterrein Lage Weide in botsing gekomen met een bestelbus.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Mensen die iets hebben gezien of mogelijk in het bezit zijn van camerabeelden worden opgeroepen zich te melden.