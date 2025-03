Fietser gewond door aanrijding met bus op Catharijnesingel in Utrecht Foto: Jasper de Witte

Op de Catharijnesingel in het centrum van Utrecht is donderdag aan het einde van de ochtend een aanrijding geweest waarbij een fietser is betrokken. De fietser is aangereden door een bus. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend.