Fietser gewond na aanrijding Lange Jansstraat; Traumahelikopter opgeroepen

Een fietser is zaterdagmiddag in het centrum van Utrecht gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeval gebeurde op de Lange Jansstraat nabij het Janskerkhof. Een traumahelikopter was opgeroepen om medische assistentie te verlenen.