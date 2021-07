Fietser raakt ernstig gewond bij aanrijding met bus in Utrecht

Bij een verkeersongeluk met een stadsbus is maandagmiddag op de Julianaparklaan in Utrecht een fietser ernstig gewond geraakt.

Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland. De fietser is met ernstig letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie dacht de fietser dat hij of zij groen licht had, maar was dat niet geval. Voor zover bekend komt dat volgens de woordvoerder niet vaker voor bij dit kruispunt.

De politie is op de plek van het ongeluk bezig met onderzoek. De weg is daarom nog zeker een uur dicht voor verkeer, meldt de politie. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de plek van het ongeval. Bussen rijden door het ongeluk niet de gebruikelijke route.

Tekst loopt door onder afbeelding

Lijn 3 stopt door het ongeluk voorlopig niet bij de haltes Sweder van Zuylenweg en Marnixlaan. De bus rijdt een omleiding via Ondiep. Reizigers kunnen uitstappen bij de haltes Prins Bernhardlaan of Concordiastraat.