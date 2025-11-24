Fietser zaterdagavond aangereden op Cartesiusweg

Een automobilist raakte zaterdagavond een fietser op de Cartesiusweg. De fietser raakte hierbij gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig, waaronder de brandweer en een traumahelikopter.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Nijverheidsweg. Hoe het heeft kunnen plaatsvinden, is niet bekend. De weg was een tijdje afgezet.

De politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt.