 Fietser zaterdagavond aangereden op Cartesiusweg
Fietser zaterdagavond aangereden op Cartesiusweg

Fietser zaterdagavond aangereden op Cartesiusweg
Foto: Regio nieuws Utrecht
Een automobilist raakte zaterdagavond een fietser op de Cartesiusweg. De fietser raakte hierbij gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. 

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Nijverheidsweg. Hoe het heeft kunnen plaatsvinden, is niet bekend. De weg was een tijdje afgezet. 

De politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt. 

  1. Koel Hoofd

    Cartesiusweg/Nijverheidsweg?
    Dan is er iemand is door rood gegaan.
    Die herinrichting tot fileboulevard heeft de boel niet veiliger gemaakt.

