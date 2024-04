Fietser zwaargewond na ongeval op Vleutenseweg in Utrecht Foto: Regio nieuws Utrecht

Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de Vleutenseweg in Utrecht. Het slachtoffer is op de rijbaan gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte Billitonkade. Vlak daarna rukten meerdere hulpdiensten uit waaronder een traumahelikopter. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De Vleutenseweg is tijdelijk afgezet vanwege het onderzoek naar de toedracht. Dit betekent ook dat de bussen van U-OV om moeten rijden. “Lijnen 12, 28 en 73 stoppen niet bij haltes Majellapark, Van Koetsveldstraat, Hasebroekstraat en Moskeeplein in beide richtingen”, schrijft de vervoersorganisatie. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

