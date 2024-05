Fietser gewond na aanrijding met auto op Kardinaal de Jongweg in Utrecht

Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt na een ongeval op de Kardinaal de Jongweg in Utrecht. De politie doet momenteel onderzoek en zegt op zoek te zijn naar getuigen.

Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur. De fietser reed vanuit de Van Everdingenlaan richting de Jan van Galenstraat en stak hierbij de Kardinaal de Jongweg over. Tegelijkertijd reed er een automobilist over deze weg richting de A27. Beiden kwamen met elkaar in botsing.

De fietsers is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. politie onderzoekt de zaak en roept hierbij de hulp in van getuigen.