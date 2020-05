Fietsers krijgen vanwege corona meer ruimte op Utrechtse Brailledreef

Omdat een van de fietspaden langs de Brailledreef in Overvecht is afgesloten kunnen fietsers elkaar aan de andere kant niet met anderhalve meter tussenruimte passeren. De gemeente neemt daarom maatregelen om meer ruimte te creëren.

Vanwege meerdere bouwwerkzaamheden is het fietspad langs de Brailledreef aan de kant van Winkelcentrum Overvecht afgesloten. Het viel de Fietsersbond op dat daardoor aan de andere kant een onveilige situatie ontstond omdat mensen elkaar niet met anderhalve meter tussenruimte kunnen passeren. Ze namen daardoor contact op met de gemeente. De gemeente erkent het probleem en neemt vanaf volgende week maatregelen.

Zo wordt het voetpad opengesteld voor fietsers zodat ze elkaar met voldoende tussenruimte kunnen passeren. Daarnaast wordt onderzocht of er één rijstrook voor auto’s afgesloten kan worden voor fietsers in de richting van de Einsteindreef.

“We monitoren volgende week eerst de situatie na de verbreding van het fietspad. Vervolgens beslissen we of het nodig is ook nog één rijstrook af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en open te stellen voor fietsers”, aldus de gemeente.

Groen

In andere delen van de stad zijn ook al maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat fietsers meer ruimte krijgen. Zo zijn verkeerslichten afgesteld dat ze langer op groen blijven en zijn er verkeersregelaars ingezet.

Volgens de gemeente is er ook geopperd om mondkapjes op de fiets verplicht te stellen. “Voor zulke maatregelen volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Daarom nemen we deze suggestie niet over.”