Fietsers opgelet: op deze plekken in Utrecht kun je vanaf vandaag niet meer parkeren

Mensen die hun fiets vandaag in Utrecht willen parkeren moeten extra goed opletten. Zo is de Fietsenstalling Sijpesteijnkade dicht en er geldt sinds dinsdag een fietsparkeerverbod in de straten rondom TivoliVredenburg. De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein daarentegen is nagenoeg weer helemaal geopend.

De Hollandse- en Vlaamse Toren bij TivoliVredenburg worden vooral gebruikt als parkeerplek voor fietsen. Beide straten worden opnieuw ingericht en dat betekent dat alle rijwielen moeten verdwijnen. Vanaf dinsdag geldt er een fietsparkeerverbod in het gebied. De mensen die hun fiets in het gebied willen parkeren worden hier eerst op geattendeerd en na verloop van tijd worden de rijwielen verwijderd.

Fietsers kunnen sinds 1 oktober ook niet meer terecht bij de Fietsenstalling Sijpesteijnkade naast station Utrecht Centraal. De stalling is verouderd en wordt gemoderniseerd. Er wordt onder meer gewerkt aan de herinrichting van de stallingsruimtes, het aanbrengen van nieuwe technische installaties en het verduurzamen van de stalling. Naar verwachting wordt de renovatie in het najaar van 2025 afgerond.

Waterdicht

In de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein werd sinds april gewerkt aan het waterdicht maken van de constructie. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. “Roestplekken zijn verwijderd, er is een nieuwe coating aangebracht en alles is fris geschilderd. Vanaf 1 oktober zijn de plekken (bijna, op ongeveer tien na) weer beschikbaar voor je fiets”, schrijft projectorganisatie CU2030.

Tot slot is in september ook de fietsenstalling op het Westplein gesloten. Er zijn daarmee in het stationsgebied alleen stallingen waar betaald moet worden na 24 uur parkeren.