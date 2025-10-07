Fietsersbond Utrecht repareert gratis fietsverlichting op de Neude

De Fietsersbond repareert op zaterdag 11 oktober gratis fietsverlichting op de Neude. Tijdens deze jaarlijkse Fietsverlichtingsactie kunnen fietsers tussen 11.00 en 16.00 uur hun fietslicht laten controleren en repareren.

Met de herfst in aantocht roept de Fietsersbond iedereen op om te checken of hun verlichting nog goed werkt. Nieuw dit jaar is een speciale installatie waarmee gecontroleerd kan worden of je voorlamp goed is afgesteld. “Want je tegenligger verblinden met je fietsverlichting is ook onveilig”, aldus de Fietsersbond.

Bezoekers krijgen bovendien voorlichting over verschillende soorten fietsverlichting en kunnen meer informatie krijgen over wat de Fietsersbond doet om het fietsen in Utrecht aangenamer te maken.

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland, met 33.000 leden en 1.500 actieve vrijwilligers. De Utrechtse afdeling overlegt regelmatig met de gemeente over betere fietsroutes en voorzieningen in de stad.

