Fietsersbond: verbod fietsparkeren Brusselplein in Utrecht is belachelijk

De Fietsersbond noemt het parkeerverbod op het Brusselplein in Leidsche Rijn ‘belachelijk’. De bond krijgt bijval van D66.

Wie bij de Jumbo op het Brusselplein boodschappen doet, heeft het al gemerkt. Sinds de zomer staan er verkeersregelaars. Ze sturen fietsers weg; die moeten ergens anders parkeren. De Fietsersbond is boos over deze maatregel, omdat het parkeerverbod volgens hen niet geldig is. Peter van Bekkum, voorzitter van de Fietsersbond, zegt dat er geen officieel verkeersbesluit is genomen.

In een brief vraagt de bond de gemeente Utrecht om de ‘illegale verkeersborden’, die het fietsparkeren verbieden, weg te halen. De Fietsersbond krijgt daarin bijval van D66. Gemeenteraadslid Susanne Schilderman (D66) laat weten kritisch te zijn op de huidige maatregelen: “Wat ons betreft moet het overal makkelijk zijn om met de fiets te komen.” Schilderman noemt het op zijn minst ‘onhandig voor een fietsstad als Utrecht’. “Dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer er opeens verkeersborden en -regelaars staan.”

Vragen

VVD-raadslid Gertjan te Hoonte schrijft op Twitter dat zijn partij geen moeite heeft met de situatie, maar geeft ook toe: “We zien wel sinds de opening dat het niet goed werkt zoals het nu is ingericht.” Te Hoonte zegt dat de VVD al meerdere malen om meer fietsrekken heeft gevraagd.

De Fietsersbond eist dat de rekken voor de Jumbo blijven staan zolang de geplande fietsenstallingen nog niet af zijn. Later vandaag dienen de ChristenUnie, D66, PVV en VVD vragen in bij de gemeente.