Fietsklemmen worden voorlopig niet geplaatst op bekritiseerde plek in de Springweg

De fietsklemmen die tot voor kort voor de ingang van Grand Hotel Karel V stonden worden voorlopig niet verderop in de Springweg geplaatst. De gemeente Utrecht gaat eerst het gesprek aan met omwonenden voordat er een definitief besluit valt.

De bewoners schrokken vorige week van het wijkbericht dat ze kregen, de gemeente liet weten dat de fietsklemmen binnen een paar dagen verplaatst zouden worden. De beugels stonden toen nog voor de ingang en op grond van het hotel. De ondernemer wil graag de ingang opknappen en daarvoor moeten de fietsklemmen verplaatst worden.

Overlast

De gemeente besloot daarom om de beugels een stuk verderop te plaatsen, voor de woningen van Springweg 58 tot en met 80. Daar waren de bewoners niet blij mee. Ze vrezen overlast, en begrepen bovendien niet waarom de gemeente niet even overlegd had met de omwonenden.

De kritiek is gehoord, want de gemeente heeft besloten om de beugels nog niet te plaatsen. Eerst gaat de gemeente, het hotel en de bewoners samen het gesprek voeren om te kijken of er alternatieven zijn.

Ondertussen trekken ook de PvdA en de SP aan de bel. Zij willen van de gemeente onder meer weten of er geen vergunning nodig is om de fietsbeugels te verplaatsen.