Fietspad bij Villa Jongerius 2 weken dicht vanwege bodemverontreiniging

Het fietspad langs Villa Jongerius, op de Dr. M.A. Tellegenlaan, gaat twee weken dicht omdat er bodemverontreiniging is gevonden. Bij de werkzaamheden blijkt gas vrij te komen dat schadelijk is voor de gezondheid. De overlast voor fietsers is beperkt.



Rond de Nelson Madelabrug waar de Kanaalweg, de Van Zijstweg en de Dr. M. A. Tellegenlaan samenkomen wordt hard gewerkt aan de weg. Er komt een fietsonderdoorgang en er wordt een nieuw busbaan aangelegd. Ook de autoweg wordt daarom aangepast.

De Kanaalweg is al vanaf september afgesloten, en blijft dat voor meer dan een jaar. Mensen rijden onder meer om via de Dr. M. A. Tellegenlaan. Deze weg wordt aan een kant vanaf 21 januari afgesloten voor 2 weken.

Rottende eieren

Vorig week, tijdens de aanleg van de riolering naast het fietspad aan de kant van Villa Jongerius, werd duidelijk dat de bodem verontreinigd is. De gemeente schrijft: “Bij de werkzaamheden in de bodem komt een gas vrij dat schadelijk is voor de gezondheid. Het betreft waterstofsulfide dat sterk ruikt naar rotte eieren en ontstaat bij rottingsprocessen van organische stoffen.”

De bodem hoeft niet gesaneerd te worden, maar er zijn wel maatregelen nodig. De bouwmedewerkers moeten beschermende pakken aan, er worden ventilatoren ingezet en er komt schoon zand te liggen.

Beperkt hinder

Afhankelijk van de bestemming hebben fietsers beperkt hinder. Sommigen moeten twee keer de Dr. M. A. Tellegenlaan oversteken om verder te kunnen fietsen. “Dit levert vertraging op. Dit is vervelend maar helaas niet te voorkomen”, aldus de gemeente. Fietsers tussen Transwijk Zuid en Utrecht Centraal worden met bebording op straat geadviseerd om via de Balijebrug en Croeselaan te rijden.

Het project rondom de fietstunnel en de busbaan gebeurt in fases, maar is wel een flinke klus. Daarom zullen er meerdere omleidingen te verwachten zijn het komende jaar.