Fietspad in groot deel van Lunetten in Utrecht wordt opnieuw aangelegd; werk duurt zo’n 3,5 maand Het fietspad langs de Simplonbaan

Het fietspad langs de Simplonbaan en de Furkabaan in Utrecht wordt opnieuw aangelegd. De werkzaamheden starten later deze maand en duren naar verwachting tot eind juli. De gemeente zegt dat er tijdens de werkzaamheden hinder is voor het verkeer.