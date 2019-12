Fietspad Vleutensebaan volgend jaar deels afgesloten vanwege bouw parkeergarage

Een deel van het fietspad langs de Vleutensebaan in Leidsche Rijn wordt vanaf 20 januari 2020 voor ongeveer een half jaar afgesloten. Reden van de afsluiting is de bouw van de parkeergarage bij het Berlijnplein.

Het is volgens wethouder Klaas Verschuure onveilig om het fietsverkeer niet af te sluiten tijdens een deel van het bouwproces. Verschuure schrijft dat hij er liever voor koos om het autoverkeer te laten omrijden, maar dat dit hier niet mogelijk was. “Er is ter plaatse gekeken of er andere oplossingen mogelijk zijn, maar deze bleken niet de voorkeur te hebben”, aldus de wethouder.

De omleidingsroute voor fietsers loopt over het trottoir van het Berlijnplein langs de bioscoop. Daar wordt volgens Verschuure een zo breed mogelijk tweerichtingsfietspad gecreëerd die aansluit op de hoofdfietsroute van de Vilniusdijk. “De omrijroute is 125 meter langer dan de oorspronkelijke route.”

De parkeergarage krijgt zeven verdiepingen en er komen 620 parkeerplekken. Verwacht wordt dat de garage eind 2020 klaar is voor gebruik.

Bekijk hieronder de omleidingsroute.