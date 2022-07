Fietspaden in Utrecht steeds drukker: ‘Let op elkaar en geef elkaar de ruimte’

De fietspaden in Utrecht worden steeds drukker én worden bevolkt door een steeds diverser aanbod aan fietsgebruikers. Omafietsen en kinderfietsen delen nu het fietspad met flitsbezorgers en elektrische bakfietsen. De gemeente Utrecht wil de drukte tegengaan en inzetten op ‘veilige en aantrekkelijke fietspaden’, zo valt te lezen in het coalitieakkoord. Peter van Bekkum, voorzitter van de Fietsersbond Utrecht, is groot voorstander: “Het fietspad bij Vredenburg loopt al vol.”

Het fietsgebruik in Utrecht neemt toe, zo valt te lezen in het Mobiliteitsplan 2040, dat vorig jaar is opgesteld door de gemeente. “Door de verdichting van de stad, de doorontwikkeling van het stedelijke en regionale fietsnetwerk en de ontwikkeling van elektrische fietsen is het fietsgebruik de afgelopen jaren met gemiddeld 3-5% per jaar gestegen.” De gemeente verwacht dat deze groei door zal blijven zetten, wat zou betekenen dat er in 2040 75% meer fietsritten gemaakt zouden worden ten opzichte van 2015.

“Als we verder geen maatregelen treffen raken vooral routes naar het centrum en station Utrecht Centraal daardoor verder overbelast. Nu al is het fietspad op het Vredenburg het drukste fietspad van Nederland.” De gemeente voorziet gevolgen voor met name ouderen en kinderen, die in de spits drukke fietspaden zouden kunnen gaan mijden. In het huidige coalitieakkoord staat dan ook dat de gemeente wil inzetten op ‘veilige en aantrekkelijke fietspaden’.

Fietsstraten

“Dat betekent onder andere voldoende fietspaden langs de belangrijkste (auto)routes in de stad en naar buiten”, zegt Jesse Holweg, woordvoerder van de gemeente Utrecht. “Daarnaast is het belangrijk dat de fietspaden breed genoeg zijn om meerdere fietsen, verschillende snelheden en verschillende type fietsen te kunnen verwerken.” Holweg noemt het voorbeeld van de Voorstraat en de Nachtegaal-/Reigerstraat. “Deze zogeheten ‘fietsstraten’ kunnen een goede oplossing zijn voor drukke en belangrijke fietsverbindingen.”

“Verder werken we aan fijnmazigheid, wat bekent dat er voldoende opties zijn om veilig van a naar b te komen op de fiets. Denk aan meer mogelijkheden om rond het centrum heen te fietsen, als alternatief voor de zogenaamde binnenstadsas door het centrum (de Oudegracht-route). Meer ruimte voor de fietser betekent minder kans op ongelukken en een verbetering van het gevoel van veiligheid.”

‘Liever dan auto’s’

Peter van Bekkum, voorzitter van de Fietsersbond Utrecht, ziet ook dat steeds meer mensen in Utrecht gaan fietsen. “Sinds Corona pakken steeds meer mensen de fiets voor woon-werkverkeer. Dat is goed en fijn, we zien ze liever in de stad dan auto’s.” Om de toenemende drukte te kunnen blijven verwerken is het volgens Van Bekkum wel noodzakelijk dat de fietsers in Utrecht verspreid worden over meer en bredere fietspaden. “De fietspaden in Utrecht zijn niet allemaal even breed. Bij Vredenburg loopt het fietspad bijvoorbeeld al vol. Dat zorgt ervoor dat de kwetsbaardere groepen, zoals ouderen en kinderen, het fietspad gaan mijden. Zo dreigt er een verkeersarmoede in fietsstad nummer 1. Daarop hameren we bij de gemeenteraad.”

Daar wordt volgens Van Bekkum wel geluisterd naar de stem van de fietser. Voor de deur van het hoofdkantoor van de Fietsersbond, aan de Catharijnesingel, wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan een 30-weg met meer ruimte voor fietsers. Ook bij de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard wordt extra rekening gehouden met fietsers. “Er wordt zeker over nagedacht”, zegt Van Bekkum. Lachend: “Maar voor ons gaat het nooit snel genoeg.”

Elektrische fietsen

Naast de toenemende drukte op het fietspad is er ook een steeds groter aanbod aan verschillende type fietsen in het verkeer te zien. Zo wordt de elektrische fiets bijvoorbeeld steeds populairder. Uit onderzoek van GfK in opdracht van RAI en Bovag blijkt dat elektrische fietsen vorig jaar goed waren voor meer dan de helft van de totale fietsenverkoop. Elektrische kunnen een snelheid halen van maximaal 25 kilometer per uur, en gaan daarmee een stuk harder dan de gemiddelde fietser die zich op eigen kracht vooruit beweegt.

Toch ziet Van Bekkum elektrische fietsen, mits goed gebruikt, niet als een risico op het fietspad. “Je moet er wel goed op rijden en weten wat je doet. Mensen zouden door de verkoper of bijvoorbeeld een cursus aangemoedigd moeten worden stil te staan bij wat ze kopen.” Dit geld volgens Van Bekkum ook voor ouderen, een populaire doelgroep voor elektrische fietsen. “Het is prachtig dat die mensen met de elektrische fiets op pad kunnen. Dat moeten we als stad alleen maar aanmoedigen. Ook hier wil ik echter benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich vanaf het begin bewust zijn dat ze een e-bike kopen en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Hiernaast is het belangrijk om deze mensen een veilig fietspad aan te bieden.”

30-wegen

Op termijn wil de gemeente alle wegen in de bebouwde kom aanpassen naar 30-wegen. Dit om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid rondom die wegen te bevorderen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleitte er in het AD onlangs voor om snelle fietsen, zoals elektrische fietsen, op 30-wegen dan naar de rijbaan te verplaatsen om de druk op het fietspad te verminderen. Hier kan Van Bekkum zich niet helemaal in vinden. “We zien graag dat zoveel mogelijk wegen in de stad 30-wegen worden. Maar elektrische fietsen zouden niet verplicht naar de rijbaan moeten. Fietsers zouden zelf moeten kunnen kiezen waar ze fietsen op een 30-weg.”

De gemeente Utrecht ziet ook geen heil in het verplaatsen van de elektrische fiets naar de rijbaan. Holweg: “Op de 30-wegen moeten auto’s en (elektrische) fietsen veilig samen kunnen rijden. Zie de Nachtegaal-/Reigerstraat, waar verlaging van de maximumsnelheid en het inrichten tot een gecombineerde rijbaan goed heeft gewerkt en waar het verkeer op een veilige manier samen rijdt. Op de fietspaden langs 50-of-meer-wegen zijn elektrische fietsen nog gewoon welkom. Waar nodig werken we aan verbreding van die fietspaden.”

Maximumsnelheid op het fietspad

Een maximumsnelheid op het fietspad, een mogelijke oplossing voor de snelheidsverschillen op het fietspad die de gemeente Amsterdam wil laten onderzoeken, daar ziet Van Bekkum ook niet zoveel in. “Het is een creatief idee, maar vooral symboolpolitiek. De meeste fietsers kennen hun eigen snelheid niet en hoeven volgens de wet hun snelheid ook niet te kennen. Het zou heel ingewikkeld worden om te handhaven op een snelheidslimiet.” De echt snelle fietsers met een speed-pedelec, een elektrische fiets met een gele kentekenplaat die 45 kilometer per uur kan, moeten bovendien al verplicht op de rijbaan. “Die zie je niet op het fietspad. Sommigen halen hun kentekenplaat eraf en racen illegaal over het fietspad, maar dat zijn uitzonderingen.”

Holweg bevestigt dat in Utrecht steeds snellere, grotere en zwaardere vervoersmiddelen op het fietspad komen. “Op de meeste plaatsen is een maximumsnelheid echter niet nodig. Belangrijker vinden we het realiseren en inrichten van de 30-wegen, zodat alle fietsers voldoende ruimte hebben en veilig kunnen fietsen.”

‘Let op elkaar’

Van Bekkum laat tot slot weten het vooral belangrijk te vinden dat fietsers rekening houden met elkaar en andere weggebruikers. “Veel mensen zijn door Corona een beetje ontwend de weg te moeten delen met andere mensen. Ze moeten opnieuw leren op elkaar te letten en elkaar de ruimte te geven.”