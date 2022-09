Fietstunnel bij de Locomotiefstraat in Utrecht blijft nog een paar jaar dicht

De fietstunnel bij de Locomotiefstraat in Utrecht blijft de komende jaren nog dicht. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten na vragen die VVD-raadslid Gertjan te Hoonte hierover stelde. In de antwoorden is te lezen dat ‘de afspraak met de ontwikkelaars vooralsnog is dat zodra het bouwverkeer klaar is met de werkzaamheden, de route in gebruik genomen kan worden’. De gemeente overlegt en onderzoekt wel of de tunnel vanaf 2026 of mogelijk eerder open kan.

De fietstunnel bij de Locomotiefstraat – tussen de nieuwbouwwijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor – is al langere tijd klaar, maar nog niet open. Dat riep afgelopen zomer vragen op bij omwonenden en politici.

In een nieuwsbericht uit 2019, liet de gemeente weten dat het in gebruik nemen van de tunnel afhangt van de bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijken, die volgens de planning in 2028 klaar zijn. Er wordt nu met de ontwikkelaars overlegd en onderzocht of de tunnel vanaf 2026 of eerder ‘op een veilige manier’ open kan, schrijft het college. Dat onderzoek wordt eind dit jaar afgerond.

In 2026 worden namelijk naar verwachting de school en sporthal in de Cartesiusdriehoek geopend. Volgens het college is dan ook een groot deel van de woningen daar opgeleverd. “De school is vooral bedoeld voor de bewoners van Wisselspoor en Cartesiusdriehoek, dus vanaf dat moment neemt de behoefte aan het gebruik van de tunnel voor fietsverkeer toe.”

Meeprofiteren

De nieuwbouwwijken die de tunnel met elkaar verbinden zijn nog niet af, maar het openen van de tunnel zou nu wel al zorgen voor een kortere fietsroute tussen de Amsterdamsestraatweg en Leidsche Rijn.

“De onderdoorgang is een schakel in het hoofdfietsnetwerk en daardoor belangrijk voor doorgaand fietsverkeer”, laat het college weten. “Ook is de route belangrijk voor lokale fiets- en wandelbewegingen tussen de nieuw te realiseren buurten: het is voor de nieuwe woonbuurten een belangrijke (korte) fietsverbinding naar omliggende centra, […]. Andere fietsrelaties tussen bijvoorbeeld Leidsche Rijn en Utrecht Oost kunnen meeprofiteren van deze schakel, maar zijn er in mindere mate van afhankelijk.”

Volgens het college is de tunnel dus vooral bedoeld voor de nieuwe bewoners van Cartesiusdriehoek en Wisselspoor.

Geen ruimte meer

Hoewel het college het jammer vindt dat de tunnel niet meteen gebruikt kan worden, zijn de werkzaamheden juist zo gepland dat de tunnel snel open kan als de woningen in de nieuwe wijken klaar zijn.

“Vanwege de grote urgentie van de tunnel voor de gebiedsontwikkeling van Cartesiusdriehoek en Wisselspoor hebben we het bouwen van de tunnel naar voren gehaald in de tijd. Anders had deze niet gebouwd kunnen worden, omdat na realisatie van de woningen er simpelweg geen ruimte meer is om de tunnel voor te bouwen en daarna op zijn plek te leggen.”

Communicatie

Dat de tunnel tussen twee bouwterreinen ligt, maakt het volgens het college lastig om de tunnel eerder open te stellen. Onder meer door de kosten van de (tijdelijke) veiligheidsmaatregelen die dan genomen moeten worden. Die kosten worden voor het onderzoek berekend.

Het college geeft toe dat ‘de communicatie over de afhankelijkheid tussen de bouwwerkzaamheden in Wisselspoor en de opening van de tunnel had duidelijker gekund, om niet onbedoeld de verwachting te wekken dat na het gereedkomen van de tunnel deze ook gelijk gebruikt zou gaan worden’.

