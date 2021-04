Fietstunnel tussen Locomotiefstraat en 2e Daalsedijk komende dagen geplaatst

ProRail gaat de komende dagen de nieuwe fietstunnel tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk plaatsen. Geïnteresseerden kunnen vanaf vrijdag via een livestream meekijken bij de werkzaamheden.

Het plaatsen van de nieuwe tunnel duurt van vrijdag 30 april tot dinsdag 4 mei. De tunnel wordt een belangrijke schakel tussen de buurten Cartesiusdriehoek en Wisselspoor, waar komende jaren veel woningen gebouwd gaan worden.

De tunnel moet eind 2021 klaar zijn, omdat dan de bouw van de eerste huizen in de Cartesiusdriehoek begint. Het is nog niet duidelijk wanneer fietsers en voetgangers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de tunnel. Dat hangt volgens de gemeente af van de bouwwerkzaamheden in de nieuwe buurten.