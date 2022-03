Fietsverbinding tussen de Waterlinieweg en Opaalweg in Utrecht lijkt van de baan

Het lijkt er sterk op dat er geen verbinding komt tussen het fietspad langs de Waterlinieweg en de Opaalweg. Wel komt er mogelijk een fietsverbinding aan de andere kant van de Waterlinieweg.

Bij de Laan van Kovelswade ligt een fietspad dat via een viaduct over het spoor loopt. Dit pad ligt parallel aan de Waterlinieweg. De gemeente Utrecht heeft laten onderzoeken of dit fietspad doorgetrokken kan worden tussen Begraafplaats Tolsteeg en de Waterlinieweg, om vervolgens aan te sluiten op de Opaalweg.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n verbinding ‘niet wenselijk’ is. De groenstrook langs de Waterlinieweg, het gebied waar het fietspad doorheen zou gaan, is volgens de gemeente een van de weinige plekken in Utrecht waar weinig mensen komen. Mede daardoor wordt de strook gebruikt door verschillende dieren die zich door dit gebied verplaatsen en ook groeien er allerlei planten.

Dieren

Het zou volgens de gemeente kunnen gaan om wezels, egels, bosmuizen, veldmuizen, vossen, eekhoorns, goudvinken, gewone dwergvleermuizen en padden. Daarnaast groeit er het ruig klokje, klein glaskruis en de grote keverorchis. “Diverse van deze soorten komen elders in de stad niet voor, juist door de dichte begroeiingsstructuur op deze locatie”, is te lezen in een brief van het college van B&W aan de raad.

Voor de aanleg van een fietspad in dit gebied zouden vijftig tot zestig bomen het veld moeten ruimen en daarnaast ook een strook aan ‘ondergroei’ zoals struiken. Om de fietsstrook veilig te maken moet er ook verlichting komen. Daarnaast zouden er logischerwijs ook fietsers en wandelaars door het gebied trekken en dit alles zorgt ervoor dat de natuurwaarden niet behouden kunnen blijven.

Tot slot zou de verbinding slechts een aanvulling zijn op wijkniveau en sluit het niet goed aan op het netwerk van stedelijke routes.

Kansrijk

Uit een eerste onderzoek blijkt dat een fietsverbinding aan de oostzijde van de Waterlinieweg echter wel ‘kansrijk’ is. Deze sluit volgens de gemeente aan op meerdere doelen, waaronder de ontwikkeling van het Lunettenpark. “Hiermee is op termijn een beter alternatief voorhanden dan de fietsverbinding Waterlinieweg – Opaalweg.”

De gemeente verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar met meer informatie te komen over deze fietsverbinding.

