File op A12 bij Utrecht vanwege autobrand; Twee rijstroken afgesloten

Een auto op de snelweg A12 bij De Meern in Utrecht is woensdagmiddag in brand gevlogen. Vanwege het incident zijn twee rijstroken afgesloten en staat er een file van zo’n 5 kilometer.

Een auto op de snelweg A12 bij De Meern in Utrecht is woensdagmiddag in brand gevlogen. Vanwege het incident zijn twee rijstroken afgesloten en staat er een file van zo’n 5 kilometer. De melding over de voertuigbrand kwam rond 16.25 uur binnen. De bestuurder kon de auto nog op de vluchtstrook zetten bij afrit De Meern in de richting van Den Haag. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wel zijn er nog twee rijstroken afgesloten. Houd de website van Rijkswaterstaat in de gaten voor actuele informatie. 🚒 | De brandweer heeft bij De Meern op de #A12 richting Den Haag een brandende auto geblust. Vanaf Nieuwegein kom je in de file. pic.twitter.com/atWT6quoJL — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 5, 2020 Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

