File op A2 en A12 bij Utrecht door technische storing Leidsche Rijntunnel

Bij de Leidsche Rijntunnel is maandagochtend een flinke file ontstaan. Dat komt door technische problemen bij de tunnel. Verkeer op de A2 kan in beide richtingen op zo’n 40 minuten vertraging rekenen.

In twee tunnelbuizen van de Leidsche Rijntunnel is een rijstrook afgesloten. Ook op de A12 bij knooppunt Oudenrijn is er volgens Rijkswaterstaat vertraging in beide richtingen. Dit is het gevolg van de afsluiting van de rijstroken van de A2.

Rijkswaterstaat noemt de vertraging fors. Het is nog niet duidelijk wanneer de technische problemen opgelost zijn.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.