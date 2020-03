Video: De honderdste editie van de DUIC krant

De honderdste editie van DUIC krant, daar mogen we best wat aandacht aan geven – dachten wij nog trots, begin maart. Maar juist toen onze jubileumkrant op de drukpers lag, sijpelden berichten binnen over de eerste noodmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het feestje dat we wilden vieren bliezen we direct af. Maar de film die we voor deze gelegenheid hebben gemaakt, willen we toch graag laten zien. Omdat die een leuk verhaal vertelt over de enthousiaste makers achter DUIC. Omdat die een goed beeld geeft van wat er allemaal bij komt kijken om een online courant én een papieren krant te maken. En omdat die nu eens even niet over corona gaat.

Op het moment dat DUIC nummer 100 gemaakt werd, beseften ook wij nog niet hoe anders de wereld (in Utrecht) er een paar weken later uit zou zien. De voorpagina met daarop prominent aandacht voor de nieuwe Bieb was direct achterhaald. Adverteerders kondigden Open Dagen, openingsfeesten en paasbrunches aan. Die kort daarna allemaal afgelast werden.

In de week die volgde trokken adverteerders met het aanzwellen van het coronanieuws hun advertenties steeds vaker terug. Zozeer zelfs dat het maar de vraag was of we DUIC krant 101 nog wel zouden kunnen uitbrengen. Immers, wat lezers zich niet altijd realiseren, is dat DUIC al 8 jaar grotendeels betaald wordt uit de opbrengsten van advertenties. Als die opbrengsten plotseling en vrijwel volledig wegvallen, resteert slechts een flinterdunne basis. En dat terwijl wij ons terdege realiseren dat juist in deze tijden lokaal nieuws zo belangrijk is en dat we op dat vlak ook een verantwoordelijkheid hebben.

Om ons team overeind te kunnen houden, hebben we daarom in allerijl een donatie-actie opgezet onder onze lezers. Ruim 1.000 DUIC-aanhangers doneerden direct, vaak met hartverwarmende steunbetuigingen en aanmoedigingen. Wij zijn iedereen daar zeer, zeer dankbaar voor.

Toch kregen wij ook commentaar op deze actie. “De bezoekcijfers vliegen door het dak, waarom je dan geen adverteerders aan je kunt binden is mij een raadsel”, opperde een lezer. Laat ons dat uitleggen. Voor wat betreft advertenties zijn wij als lokale krant voor een groot deel afhankelijk van horeca, cultuur en events – en juist die groepen adverteerders zijn nu weggevallen. En ook de grotere adverteerders maken even pas op de plaats. Dat alle lokale kranten met dat probleem worstelen, was laatst zelf nieuws.

Daarom zijn wij er erg trots op dat (weliswaar een week later) weer een nieuwe editie van DUIC krant het levenslicht kan zien. Dat is te danken aan een aantal grote organisaties en ondernemingen in onze stad die wij bereid hebben gevonden om advertenties te plaatsen. Daarmee werd het mogelijk om een podium te bieden aan de sector die het juist nu zo hard nodig heeft, het MKB. Het tekent de solidariteit onder Utrechtse ondernemers.

Wij danken iedereen, lezers en adverteerders, voor hun support. We zijn er nog niet, want de situatie is nog steeds wankel en er is nog veel onduidelijk. Maar het is voor ons een duidelijk signaal dat DUIC relevant is voor Utrecht en gewaardeerd wordt door Utrechters en Utrechtse organisaties.

Wie wil bijdragen aan het voortbestaan van DUIC kan dat doen, via de onderstaande QR- code. Door deze te scannen help jij ons om de informatievoorziening in DUIC in stand te houden in deze turbulente periode. Jouw bijdrage is eenmalig, maar je kunt ook kiezen voor een maandelijkse ondersteuning, tot wederopzegging.

Voor mobiele gebruikers klik hier.

Of scan de QR-code

Liever een bedrag direct overmaken? Dat kan ook via bankrekeningnummer NL60 RABO 0316992259 t.n.v. DUIC in Utrecht.

Hartelijk dank!

Team DUIC

Robert, Bas, Jesse, Sanne, Laura, Pierre, Frits, Wim, Johan, Robert, Eelco, Dennis, Rick Paul, Dave, Joris en Martijn