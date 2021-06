Finale Nederlands kampioenschap voor (v)mbo-studenten is volgend jaar in Utrecht

Vier Utrechtse mbo’s organiseren in 2022 in de Jaarbeurs gezamenlijk het NK voor beroepen Skills The Finals. Tijdens de finale van dit Nederlandse kampioenschap strijden zo’n duizend studenten van zestig verschillende beroepen in het (v)mbo om de titel in hun vakgebied.

Eerder werd al bekend dat het ROC-Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum en Nimeto een bidbook hebben aangeboden WorldSkills The Netherlands, de organisatie achter het evenement.

WorldSkills Netherlands directeur Erik van der Zwan zegt het prachtig te vinden dat de vier Utrechtse instellingen de handen ineen hebben geslagen om het evenement te organiseren. “Daarnaast waren we als bestuur erg gecharmeerd vanwege het feit dat Utrecht in 2022 900 jaar bestaat.”

Actieplan

Tot slot is het zo dat het mbo-actieplan volgend jaar afloopt. Dit plan is in 2019 van start gegaan en de gemeente Utrecht wilde hiermee in vier jaar tijd de mbo’s in de schijnwerpers zetten. “De finale van het NK voor beroepen is daarmee een mooie afsluiter”, aldus Van der Zwan.

De finale vindt plaats op 31 maart en 1 april 2022. Het evenement is de afsluiting van een jaarlijks (v)mbo-programma, waarbij het beroepsonderwijs wordt gepromoot en leerlingen en studenten hun talenten kunnen etaleren.

Welkom

Wethouder Klaas Verschuure is blij dat het evenement naar Utrecht komt. “Het jaarlijkse NK voor beroepen Skills The Finals vindt volgend jaar plaats in… Utrecht! In het jaar dat onze stad haar 900e verjaardag viert, verwelkomen we alle vmbo’ers en mbo’ers op dit mooie evenement”, schrijft de wethouder op Twitter.