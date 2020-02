Finale Wie is de Mol? te zien in twee Utrechtse bioscopen

De finale van het twintigste seizoen van spelprogramma Wie is de Mol? is 14 maart te zien in twee Utrechtse bioscopen.

Fans kunnen terecht in Kinepolis Jaarbeurs en in de Pathé-bioscoop in Leidsche Rijn. De finale is op zaterdag 14 maart om 20.30 uur en een kaartje kost in beide bioscopen 6 euro. Leden van AVROTROS kunnen hun kaartje kopen vanaf 11 februari. Vanaf 27 februari zijn de tickets voor iedereen verkrijgbaar.

Dit seizoen van Wie is de Mol? is opgenomen in China. Enkele deelnemers dit jaar zijn presentatrice Leonie ter Braak, oud-profvoetballer Nathan Rutjes, singer-songwriter Rob DeKay en presentator Buddy Vedder. Kandidaten proberen in het programma zo veel mogelijk geld te verdienen met opdrachten en de Mol te ontmaskeren. De Mol heeft als doel de opdrachten te saboteren en te zorgen dat er zo min mogelijk geld in de pot komt.