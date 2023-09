Flamingo’s Intratuin Utrecht verplaatst naar Dierenpark Amersfoort

Het was al jaren een veelbesproken onderwerp in Utrecht: de drie flamingo’s in de Intratuin. Al meer dan 35 jaar leven de dieren in de Intratuin aan de Koningsweg. Nu, na het overlijden van een van de vogels, hebben de overige twee een plekje in Dierenpark Amersfoort gekregen. Tot genoegen van de Partij voor de Dieren en andere medestanders.

De flamingo’s Kwik, Kwek en Kwak zorgden jaren geleden voor veel commotie. Ze leefden al bijna hun hele leven in de Intratuin waar bezoekers hen en hun verblijfsgenootjes – de ara’s Gerard, Sam en Fleur – konden bewonderen. Vele actiegroepen maakten zich boos om de leefsituatie van de dieren die volgens hen veel te weinig ruimte hadden en zich niet in een natuurlijke leefomgeving bevonden. In 2008 werd onder andere de actiegroep ‘Flamin-go’ opgericht en in 2020 werd op Twitter een oproep tot het boycotten van het filiaal gedaan.

Eigenaar en verzorger van de dieren Ben Jongerius liet altijd weten dat de dieren goed verzorgd werden en dat ze gelukkig waren in zijn winkel. “Ze zitten goed in de veren, hun kleur is mooi. Als een vogel zich niet goed voelt, plukt-ie zich kaal”, liet hij destijds aan het AD weten.

Dierenberscherming

Toch werd er in samenwerking met de Dierenbescherming een onderzoek naar de dieren uitgevoerd en kwamen de partijen tot de conclusie dat verhuizen stressvoller zou zijn dan de flamingo’s te houden. Op dat moment werd er ook een bordje naast het verblijf geplaatst met het oordeel dat de dieren goed werden verzorgd en wat er met de Dierenbescherming over was afgesproken. Die overeenkomst hield in dat zodra een van de dieren kwam te overlijden, de situatie opnieuw geanalyseerd zou worden.

En dat is dus nu gebeurd. Een woordvoerder van de Intratuin laat weten dat er samen met experts is gekeken hoe de twee overgebleven flamingo’s Kwek en Kwak het beste verzorgd kunnen worden en zijn tot de conclusie gekomen dat dat in dierenpark Amersfoort is. Eigenaar Jongerius laat weten erg bedroefd te zijn met het overlijden van Kwik. “Ik hoop van harte dat de andere twee flamingo’s zich snel thuis voelen op hun nieuwe plek en daar een gelukkig nieuw hoofdstuk tegemoet gaan”, voegt hij daaraan toe.

Het bedrijf heeft met opzet zelf niks over de verhuizing naar buiten gebracht om de dieren in alle rust te kunnen verplaatsen. Wel plaatste de Intratuin een briefje bij het verblijf om bezoekers op de hoogte te stellen van de situatie. Dat bericht werd met veel vreugde door de Partij voor de Dieren Utrecht gedeeld.

In hun nieuwe verblijf in Amersfoort zullen de twee flamingo’s eerst apart gezet worden zodat goed gemonitord kan worden hoe het met hun gezondheid gaat en of ze goed kunnen wennen. Als dat allemaal goed gaat, zullen ze langzaamaan ook bij de grotere groep flamingo’s geplaatst worden om hopelijk een gelukkig – en zo natuurlijk mogelijk – leven te leiden. Jongerius geeft aan ze daar zeker nog eens te komen bezoeken. “Ik heb een speciale band opgebouwd met de flamingo’s door de jaren heen. Dus nu ze naar Dierenpark Amersfoort zijn verhuisd, wil ik ze zeker niet missen.”

Ook de ara’s zullen vandaag verhuizen naar een hobbykweker. De PvdD hoopt dat ze hier ook de ruimte krijgen en er niet met ze gefokt zal worden.