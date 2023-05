Flat in Utrecht ontruimd en omgeving afgezet vanwege gaslek

Vanwege een gaslek in een flatgebouw aan de Saffierlaan in Utrecht zijn alle woningen in het complex ontruimd. Ook is uit voorzorg de omgeving afgezet.

Rond 13.25 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege het gaslek. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) weet te melden dat het lek inmiddels is gevonden door medewerkers van netbeheerder Stedin.

Uit voorzorg is een deel van de Saffierlaan door de politie afgezet en dat geldt ook voor delen van aanliggende straten én voor het grasveld van het Tolsteegplantsoen. Ook moesten de bewoners van de flat hun huis uit. “Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen“, schrijft VRU op Twitter.

De woordvoerder van VRU zei verder dat het lek inmiddels ‘waarschijnlijk’ gedicht is, maar dat er nog wel gas in de spouwmuur van het complex zit. De brandweer heeft gaten gemaakt in de muren zodat het gas op die manier kan ontsnappen.