Flexibel cameratoezicht bij winkelcentrum Lunetten in Utrecht verdwijnt; maximale periode verstreken

De flexibele camera’s die door de gemeente Utrecht bij winkelcentrum Lunetten zijn geplaatst, worden weer verwijderd. De situatie bij het winkelcentrum is volgens de gemeente nog steeds ‘kwetsbaar’, maar de maximumperiode voor flexibel cameratoezicht is verstreken.

De gemeente kan besluiten om flexibele camera’s te plaatsen op plaatsen waar sprake is van tijdelijke of verplaatsende overlast en criminaliteit. De zes flexibele camera’s worden elke drie tot zes maanden verplaatst naar nieuwe locaties.

De twee camera’s bij winkelcentrum Lunetten werden een half jaar geleden geplaatst, omdat bleek dat bewoners en ondernemers zich onveilig voelden in en rondom het winkelcentrum. Ook waren er meerdere incidenten in het gebied. De camera’s moesten het gevoel van veiligheid vergroten en een beter beeld geven van wie er precies overlast veroorzaakten.

De situatie rondom het winkelcentrum is volgens de gemeente wel nog altijd ‘kwetsbaar’. “De problemen in het gebied worden integraal aangepakt. In overleg met en op aanwijzing van de ondernemers uit het gebied zijn politie en toezicht en handhaving extra in het gebied aanwezig”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Hieronymusplantsoen en Overvecht

De afgelopen maanden was er ook flexibel cameratoezicht bij het Hieronymusplantsoen, de Nijverheidskade en in de omgeving van de Arnodreef/Tiberdreef/Aidadreef in Overvecht. Bij het Hieronymusplantsoen heeft het toezicht ertoe geleid dat duidelijker zicht is op de groep drank- en drugsgebruikers die onveilige situaties veroorzaken. Het cameratoezicht wordt hier beëindigd. Ook bij de Nijverheidskade worden de camera’s weggehaald; het gebied is nog steeds een hangplek voor jongeren, maar de overlast is minder en cameratoezicht is niet meer nodig.

Het flexibele cameratoezicht in Overvecht wordt uitgebreid. Een van de flexibele camera’s verhuist naar de omgeving Arnodreef/Tiberdreef/Aidadreef. Het gebied rond station Overvecht is door de anonimiteit volgens de gemeente een hotspot op het gebied van fietsendiefstal en autokraak. Ook zijn er mogelijk drugsdealers actief. Er hing al een camera in het gebied, maar daar komt nu dus een tweede bij.

Drakenplein

De tweede flexibele camera komt te staan op het Drakenplein in Rivierenwijk. Rond het buurtcentrum is volgens de gemeente al lange tijd sprake van jeugdoverlast en dat is afgelopen jaar flink toegenomen. Er wordt illegaal vuurwerk afgestoken en er zijn vernielingen gepleegd. Het flexibele cameratoezicht in het gebied is onderdeel van een bredere aanpak.