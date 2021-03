Flexibel cameratoezicht in Utrecht verplaatst naar Zamenhofdreef en Kanaalstraat

De gemeente Utrecht gaat de zes flexibele camera’s in de stad verplaatsen naar de Zamenhofdreef in Overvecht en de Kanaalstraat/J.P. Coenstraat in Lombok. De nieuwe plekken zijn gekozen op basis van gesprekken met bewoners, gebiedsmanagers en de politie.

Flexibel cameratoezicht wordt in Utrecht ingezet als onderdeel van het aanpakken van overlast en criminaliteit. De flexibele camera’s worden elke drie tot zes maanden verplaatst naar nieuwe locaties. Op de Zamenhofdreef komen de drie camera’s die nu in de omgeving van de Tigrisdreef staan. De camera die op de Kanaalstraat komt, staat nu nog op de Wolgadreef.

De twee camera’s die in december op de Van der Marckstraat in Noordwest zijn geplaatst, blijven daar voorlopig staan. Bewoners hebben enthousiast gereageerd op de plaatsing en het effect van de camera’s en hebben de gemeente vraagt om de camera’s voor langere tijd neer te zetten. De gemeente geeft daar dus gehoor aan.

Zamenhofdreef

In de omgeving van de Zamenhofdreef stonden al eerder camera’s. Op die plaats komen ze nu terug, vanwege onder meer het grote aantal autokraken, twee gewapende overvallen en een plofkraak. Rond de jaarwisseling waren er ook autobranden in het gebied. De angst zit er daardoor bij de bewoners goed in, aldus de burgemeester. “De parkeerplaats bij het shoppingcenter is een aantrekkelijke plek voor grote groepen jongeren en jongvolwassenen om elkaar te ontmoeten, te hangen of juist met veel te hoge snelheden rond te rijden.”

De gemeente hoopt door het plaatsen van de camera’s beter zicht te krijgen op de momenten dat er groepen rondhangen, zodat handhavers gerichter te werk kunnen gaan. “Zo wil ik voorkomen dat er opnieuw incidenten plaatsvinden en de overlast verder toeneemt”, schrijft de burgemeester over de maatregel. Het flexibele cameratoezicht dat eerder in de omgeving was, was volgens de burgemeester succesvol.

Kanaalstraat

De burgemeester noemt de problematiek in de omgeving van de Kanaalstraat ‘hardnekkig’. De overlast bestaat uit dealen, lachgas- en drugsgebruik op straat, intimidatie, geluidsoverlast en asociaal verkeersgedrag. Vorig jaar kreeg de gemeente alleen over dealen al meer dan 100 meldingen uit dit gebied. Ook worden er met enige regelmaat dealers aangehouden.

Volgens de burgemeester vragen bewoners en ondernemers al langer om vast cameratoezicht. “Vanwege het preventieve effect, maar ook om het zicht op de overlastgevers te verbeteren waardoor de aanpak nog gerichter kan worden ingezet.”

Bezwaar

Omwonenden en ondernemers krijgen binnenkort een wijkbericht van de gemeente over de komst van het flexibele cameratoezicht. Daarin worden ze onder meer gewezen op mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het plaatsen van de camera’s.