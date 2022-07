Flexibel cameratoezicht in Utrecht wordt verplaatst; dit zijn de nieuwe locaties

De zes flexibele camera’s, die momenteel op verschillende plekken in Utrecht helpen met het handhaven van de openbare orde, worden verplaatst. In de meeste gevallen hebben de camera’s bijgedragen aan het verminderen van overlast, waardoor ze nu verplaatst kunnen worden naar plekken waar ze harder nodig zijn.

In de gemeente Utrecht hangen in totaal 75 vaste en zes flexibele camera’s die gebruikt worden voor toezicht. Er zijn eerder afspraken gemaakt over deze aantallen. De flexibele exemplaren hangen doorgaans drie tot zes maanden op één plek, daarna worden ze verplaatst naar andere gebieden.

Kanaalstraat (camera weg)

De plaatsing van de flexibele camera aan de Kanaalstraat diende als extra maatregel tijdens het voorjaar, waarin overlast in de avond en de nacht volgens de gemeente toeneemt. De gemeente zegt dat de camera preventief heeft geholpen en dat het in de nachtelijke uren betrekkelijk rustig bleef. De camera die op de Kanaalstraat stond, wordt verplaatst naar de Nijverheidskade.

Nijverheidskade (camera geplaatst)

Aan de doodlopende Nijverheidskade is een tankstation met daarnaast een gebied waar volgens de gemeente sinds de coronapandemie jongeren en (jong)volwassenen samenkomen. Het gaat om groepen van twintig tot dertig auto’s die in de avond op het terrein hangen. Sinds enige tijd ziet de gemeente deze groep overlast veroorzaken. Er zou lachgas gebruikt worden, voorbijgangers en handhavers worden nageroepen en er is geluidsoverlast. Ook is er een vermoeden van drugshandel.

De inzet van politie en handhaving in het gebied is al verhoogd en zij gaan alleen in koppels naar het gebied toe. Het plaatsen van een camera’s moet de veiligheid in het gebied verbeteren, en bescherming bieden voor de handhavers.

Overvecht (camera’s verplaatst)

Het cameratoezicht rondom winkelcentrum Overkapel in Overvecht is volgens de gemeente een succes. De afgelopen maanden is de problematiek flink afgenomen.

De camera’s worden verplaatst naar de omgeving van treinstation Overvecht. De gemeente ziet hier een hotspot voor fietsendiefstal en autokraak. Ook is er overlast van personen, die vermoedelijk ook drugs dealen. Bewoners en ondernemers van het gebied worden volgens de gemeente geïntimideerd, voelen zich onveilig en hebben daarom om cameratoezicht gevraagd. De inzet van flexibele camera’s moet helpen een beter beeld te krijgen van de overlastgevers.

Winkelcentrum De Gaard (camera weg)

Het flexibele cameratoezicht bij winkelcentrum De Gaard heeft de gemeente inzicht gegeven in de veroorzakers van de overlast, waardoor de gemeente kon optreden. De camera is daarmee niet meer nodig, en wordt nu verplaatst naar het Hieronymusplantsoen.

Hieronymusplantsoen (camera geplaatst)

Het Hieronymusplantsoen ligt aan de oostkant van de singel, tussen de Stadsschouwburg en Park Lepelenburg. Volgens de gemeente is hier in korte tijd een hangplek ontstaan voor drugsgebruikers en alcoholisten, die op een zonnige dag twintig tot dertig personen aantrekt. Dit uit zich in overlast als het naroepen en achterna lopen van voorbijgangers, het veroorzaken van geluidsoverlast en zwerfafval, uitwerpselen in bosjes, het gebruiken en handelen in drugs en onderlinge vechtpartijen.

Het cameratoezicht moet beter inzicht geven in de overlastveroorzakers. In samenwerking met hulpverleners, politie en het Openbaar Ministerie zijn al meerdere acties gestart om de problematiek tegen te gaan.

Winkelcentrum Lunetten (camera’s blijven)

Uit recente peilingen blijkt dat bewoners en ondernemers zich onveilig voelen in en rondom Winkelcentrum Lunetten. De problemen die zich voordoen in het gebied zijn er al langere tijd. Er stonden daarom al twee camera’s, en er is besloten het cameratoezicht met drie maanden te verlengen. Politie, toezichthouders en handhavers zijn al extra in het gebied aanwezig.

Ook hier moeten de camera’s een beter beeld geven van de overlastgevers, waardoor de aanpak beter toegespitst kan worden op het type overlast. De overlastgevers hangen dagelijks rond in het gebied en veroorzaken overlast door alcohol- en drugsgebruik, vervuiling en hard geluid. Daarnaast zijn er signalen van drugshandel en straatintimidatie.