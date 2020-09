Flexibel cameratoezicht verhuisd van Seinedreef naar ‘t Goylaan

De flexibele camera’s van de gemeente Utrecht zijn verplaatst van de Seinedreef naar ‘t Goylaan. In dat gebied zijn al langere tijd problemen met rondhangende jongeren die vernielingen plegen.

De overlast van bedelaars, zwervers en jeugd rond de Seinedreef is nog niet verdwenen, maar volgens de gemeente is het flexibele cameratoezicht een ‘schaars middel’ dat moet worden ingezet op de plekken waar de nood het hoogst is.

Uit een analyse van verschillende gebieden in Utrecht bleek dat de camera’s uit de Seinedreef het best konden worden verplaatst naar ’t Goylaan. Het cameratoezicht in de omgeving van de Wolgadreef blijft wel. De overlast van jeugd was daar afgelopen zomer ernstig en de gemeente besloot het toezicht te verlengen.

‘t Goylaan

Op ’t Goylaan zijn volgens de gemeente al langer problemen. Jongeren hangen er rond in auto’s, op auto’s van bezoekers en voor de winkels. Ook worden er dingen vernield en is jeugd vaak intimiderend aanwezig. Dat leidt ertoe dat bewoners aangeven zich niet veilig te voelen. Door de coronamaatregelen is de situatie, zeker tijdens de zomervakantie, verergerd.

De gemeente zegt regelmatig het verzoek te krijgen om camera’s in het gebied te plaatsen. Die moeten een preventieve werking hebben, maar ook de politie en toezichthouders helpen bij de handhaving.

Wolgadreef

De omgeving van de Wolgadreef is het gebied met de meeste overlastmeldingen in de wijk Overvecht. Vooral jeugd in de leeftijd van 14 tot 16 jaar vertoont steeds vaker grensoverschrijdend gedrag, zoals het vernielen van abri’s en gebouwen, maar ook intimideren van bewoners, winkeliers en medewerkers van Qbuzz. Het gebied rondom winkelcentrum Overkapel is volgens de gemeente een hotspot tijdens de ramadan en de jaarwisseling.

Afgelopen maanden is de overlast nog verder toegenomen. Jongeren hebben onder meer bewoners bespuugd en de corona-maatregelen worden stelselmatig genegeerd. Camera’s maken deel uit van de maatregelen om deze jeugdgroepen aan te pakken.