Flexibel samen sporten met Utrechts initiatief TeamUpp: ‘Zonde als je stopt met een teamsport’

TeamUpp wil samen met Utrechtse sportverenigingen teamsporten op een flexibele manier aanbieden. Het Utrechtse initiatief gaat de komende tijd het idee testen. Tot nu toe kan je je via de website aanmelden voor een tennisles, voetbaltoernooi en beachvolleybaltraining.

“Het is zonde als mensen stoppen met een teamsport, omdat zij niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die bij het reguliere aanbod komen kijken”, zegt Vincent Beenen, een van de initiatiefnemers. Samen met twee vrienden, David de Haan en Hans van Etten, begon hij TeamUpp.

De drie merken dat volwassenen steeds vaker de flexibiliteit van een individuele sport kiezen boven een teamsport. “Sporters schrijven zich uit bij de voetbalvereniging en gaan hardlopen, wielrennen of fitnessen. In veel gevallen willen ze nog wel blijven voetballen, maar past het reguliere aanbod niet bij een drukke baan, jong gezin of uitdagende studie”, zegt Vincent.

Honkbal of cricket

Tot en met eind augustus staan er tot nu toe drie sporten op het programma. Zonder lidmaatschap kan je je bijvoorbeeld aanmelden voor een voetbaltoernooi bij VSC Utrecht of een tennisles bij Zwaluwen Utrecht.

Evalin Kerkhof, voorzitter van Zwaluwen Utrecht Tennis, vindt het een goed idee. “Ik ben blij dat wij als tennisvereniging op deze manier mensen vrijblijvend kennis laten maken met de sport.” Ook andere sportverenigingen reageren positief, zegt Vincent. Volgens hem herkennen ze de uitdaging en werken ze graag mee aan een flexibel aanbod.

TeamUpp is verder nog in gesprek met om ook hockey en basketbal toe te kunnen voegen. Maar de drie vrienden willen zich niet alleen richten op de populairdere sporten. “Hoe tof zou het zijn om na een dag werken, kennis te maken met onbekendere sporten zoals honkbal of cricket?”