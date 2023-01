Flexibele camera’s Utrecht houden komende maanden Drakenplein, Aidadreef en Timorkade in de gaten

De flexibele camera’s die door de gemeente Utrecht worden geplaatst op plekken waar veel overlast en criminaliteit is, staan de komende drie maanden in de omgeving van het Drakenplein in Rivierenwijk, de Aidadreef in Overvecht en de Timorkade in Lombok. Op al deze plekken is sprake van overlast, intimidatie of criminaliteit.

De gemeente Utrecht heeft meerdere sets flexibele camera’s en bekijkt elke drie maanden waar deze moeten staan. Cameratoezicht moet altijd samengaan met een pakket aan andere maatregelen om de rust te laten terugkeren op de gekozen locaties. De afgelopen maanden stonden er al camera’s bij het Drakenplein en de Aidadreef, deze blijven dus ook de komende drie maanden nog daar.

Drakenplein

Het Drakenplein is een speelplaats voor kinderen waar ook het buurtcentrum ’t Strandpaviljoen te vinden is. Rond het buurtcentrum is al lange tijd sprake van jeugdoverlast en die is het afgelopen jaar toegenomen. Volgens de gemeente wordt er illegaal vuurwerk afgestoken en rondom het plein zijn op meerdere adressen vernielingen gepleegd. Bewoners zouden zich geïntimeerd voelen door de jongeren. De afgelopen maanden hingen hier al camera’s en deze blijven – zoals ook de wens van omwonenden is – langer hangen.

Omgeving Aidadreef

Bij station Utrecht Overvecht zouden veel fietsen worden gestolen en wordt ingebroken bij auto’s. Er is overlast en er wordt gedeald. Ook is volgens de gemeente sprake van intimidatie van bezoekers en ondernemers van de nabijgelegen winkelstrip. Bewoners van bovengelegen woningen geven aan zich onveilig te voelen en vragen net als de ondernemers om cameratoezicht. Om de situatie in de gaten te blijven houden, blijven de camera’s hier dan ook hangen.

Timorkade, Lombok

De Timorkade is een nieuwe locatie op de lijst van cameratoezicht. Daar zorgt een groep mannen sinds enkele maanden voor overlast, geeft de gemeente aan. De overlast bestaat uit drugshandel, middelengebruik, intimidatie en vermoedelijk heling van gestolen goederen. Ook worden er in de omgeving meer berovingen, winkeldiefstallen en babbeltrucs gepleegd, waarvan wordt vermoed dat deze groep daar verband mee houdt. De politie en handhaving zijn dagelijks druk met deze plek, nu komt er dus ook cameratoezicht.