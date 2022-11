Flink aan Nobelstraat moet vertrekken van gemeente Utrecht, maar bedrijf is naar rechter gestapt

De vestiging van flitsbezorger Flink aan de Nobelstraat in het centrum van Utrecht is in strijd met het bestemmingsplan van het pand. De onderneming heeft dan ook van de gemeente een termijn gekregen om de werkzaamheden als flitsbezorgdienst op deze locatie te beëindigen. Flink heeft er echter voor gekozen naar de rechter te stappen.

Flitsbezorging is een relatief nieuw fenomeen en sinds ongeveer een jaar openden in korte tijd veel van dit soort zaken de deuren in Utrecht. Dat was begin 2022 reden voor de gemeente om alle flitsbezorgers in de stad onder een vergrootglas te leggen. Daaruit bleek dat de zogenoemde darkstore van Flink aan de Nobelstraat niet aan het bestemmingsplan voldeed.

Procedure

“Op het pand gelden meerdere mogelijkheden binnen het bestemmingsplan”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Detailhandel is bijvoorbeeld toegestaan, maar een flitsbezorgdienst dan weer niet. Wat er nu gebeurt, is in strijd met het bestemmingsplan.”

Flink heeft de tijd gekregen om te vertrekken uit de Nobelstraat, maar het bedrijf heeft besloten het besluit aan te vechten. Zolang de procedure nog loopt kan Flink nog steeds vanuit het pand boodschappen blijven bezorgen.

Niet alleen de flitsbezorger aan de Nobelstraat is in strijd met het bestemmingsplan. Dat geldt bijvoorbeeld ook Gorillas aan de Gansstraat. De gemeente zegt onderzoek te hebben gedaan naar de mogelijkheden voor deze locatie en binnenkort het gesprek aan te gaan met het bedrijf.

Beleid

De locatie van Flink aan de Amsterdamsestraatweg moest eerder ook al de deuren sluiten omdat het bedrijf ook hier handelde in strijd met het bestemmingsplan. Flink is daarna nog een procedure gestart, de deuren moeten voorlopig gesloten blijven, maar er volgt nog een hoger beroep. Verder werd vorige maand bekend dat Gorillas aan de Westerdijk onder strikte voorwaarden een tijdelijke vergunning heeft gekregen.

Tot slot wordt er momenteel gewerkt aan nieuw beleid dat specifiek op flitsbezorgers is gericht. Daarom kan er nu weleens voor gekozen worden om slechts een tijdelijke vergunning van bijvoorbeeld een jaar te verlenen. De gemeente verwacht dit nieuwe beleid namelijk volgend jaar gereed te hebben.