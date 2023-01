Flinke files op A2 en A27 bij Utrecht door kapotte vrachtwagen

Op de A2 en de A27 is maandagmiddag veel vertraging vanwege een kapotte vrachtwagen op de A2. De vertraging op beide wegen is inmiddels meer dan een half uur.

De vrachtwagen staat stil op de A2 bij Utrecht in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen is de rechterrijstrook dicht. Er staat meer dan 10 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur.

Vanwege de vrachtwegen met pech is het ook op de A27 flink druk. Op de A27 tussen Utrecht-Noord en Everdingen staat 14 kilometer file. Verkeer loopt daar ruim drie kwartier vertraging op. Ook op de Waterlinieweg loopt het aardig vol. In de richting van Nieuwegein staat nu 2 kilometer file.

Het is nog niet duidelijk wanneer de A2 weer helemaal open kan en wanneer de vertraging is opgelost.